AjansHaber Yaşam Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”

Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”

Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, nefes darlığının her zaman akciğer kaynaklı olmadığını belirterek, nefes darlığına neden olan hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”

Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, nefes darlığının olası nedenleri, dikkat edilmesi gereken işaretler ve bu durumla karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Nefes darlığının her zaman akciğer kaynaklı olmadığına değinen Doç. Dr. Çınar, "Nefes alıp verme güçlüğüne neden olabilecek farklı sistemlerden kaynaklanan birçok durum vardır. Astım, KOAH, akciğer enfeksiyonları (pnömoni), bronşit, akciğer embolisi, plevral efüzyon, akciğer dokusunda fibrozis veya kistik hastalıklar, kalp yetmezliği veya kalp krizi, hipertansiyonla ilişkili durumlar, perikardiyal hastalıklar, akciğerlerdeki kan basıncını etkileyen durumlardır. Ayrıca kas kuvveti zayıflığı (solunum kaslarının zayıflaması), göğüs duvarı travması veya skolyoz gibi mekansal kısıtlar, yatağa bağlı veya uzun süre hareketsiz kalma sonrası solunum güçlüğünde diğer nadir nedenler arasında sayılabilir." dedi.

“Kendi kendinize teşhis koymaktan kaçının”

Nefes darlığı yaşayan hastaların kendine teşhis koymaması gerektiğinin altını çizen Çınar, "Nefes darlığına eşlik eden işaretler arasında göğüs ağrısı, ani başlayan nefes darlığıyla beraber yüksek ateş, balgamda kan veya dumanlı görünüm, nabız artışıyla hızlı nefes alma veya morarma, kısa sürede gelişen ağrı, baş dönmesi veya bayılma hissi sayılabilir. Bu durumlarda eğer nefes darlığınız ani olarak başlayan şiddetli bir tabloysa, göğüs ağrısı veya bayılacak gibi hissettiyseniz acil tıbbi yardım isteyin. Kronik veya tekrarlayan nefes darlığında bir sağlık profesyoneline başvurun; gerekirse kan testleri, akciğer grafisi ve kalp değerlendirmesi gibi tetkikler istenir. Kendi kendinize teşhis koymaktan kaçının; özellikle yaşınız ileri, başka hastalıklarınız varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız profesyonel değerlendirme önemlidir." diye konuştu.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu
Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu
Dünyada yaygın, Türkiye’de azalan tehdit: Tüberküloz
Dünyada yaygın, Türkiye’de azalan tehdit: Tüberküloz
Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı
Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
Van Gölü Havzası’nda, yağışlar umut verdi
Van Gölü Havzası’nda, yağışlar umut verdi
Gündem
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları
IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı
