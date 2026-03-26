ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Güncelleme Tarihi:
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) de yer aldığı bölgelerde Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Açıklamada, ABD’nin Irak’taki diplomatik misyonunun faaliyetlerine devam ettiği, ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat’taki büyükelçilik veya Erbil’deki başkonsolosluğa gitmemesi gerektiği vurgulandı. Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerinin sürdüğü de ifade edildi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak için en yüksek seviye olan “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısının geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” denildi. 

Açıklamada ayrıca, İran ve ona bağlı silahlı grupların Irak’ta ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu; bu grupların diplomatik tesisler, enerji altyapıları, şirketler, yabancıların bulunduğu oteller ve ticari havalimanlarını hedef aldığı kaydedildi. Söz konusu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği de belirtildi. 

Buna ek olarak, Irak’taki sınır geçişlerinde Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile bağlantılı kapılarda sınırlı güncellemeler yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 

ABD, daha önce de İran’a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle, Irak’taki Amerikan vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmıştı. 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Ateşkesi kabul etmiyoruz"
İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran'dan ABD'ye kara harekâtı uyarısı: "Çok ağır bedel olur"
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Adalet Bakanı Gürlek: "Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: "Trump anlaşma için yalvarıyor"
