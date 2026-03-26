ABD’den Irak’taki vatandaşlarına "derhal ayrılın" çağrısı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı silahlı grupların Irak genelinde, aralarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) de yer aldığı bölgelerde Amerikan vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD’nin Irak’taki diplomatik misyonunun faaliyetlerine devam ettiği, ancak güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşların Bağdat’taki büyükelçilik veya Erbil’deki başkonsolosluğa gitmemesi gerektiği vurgulandı. Irak hava sahasında roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerinin sürdüğü de ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Irak için en yüksek seviye olan “Seviye 4: Seyahat etmeyin” uyarısının geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Hiçbir nedenle Irak’a seyahat etmeyin. Ülkedeyseniz derhal ayrılın” denildi.

Açıklamada ayrıca, İran ve ona bağlı silahlı grupların Irak’ta ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu; bu grupların diplomatik tesisler, enerji altyapıları, şirketler, yabancıların bulunduğu oteller ve ticari havalimanlarını hedef aldığı kaydedildi. Söz konusu grupların ABD vatandaşlarını kaçırma girişiminde bulunabileceği de belirtildi.

Buna ek olarak, Irak’taki sınır geçişlerinde Ürdün, Suudi Arabistan ve Türkiye ile bağlantılı kapılarda sınırlı güncellemeler yapıldığı bilgisi paylaşıldı.