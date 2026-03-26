Sosyal medyada tehdit ve propagandaya karşı büyük operasyon: 358 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütü propagandası yapan, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 358 kişi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen soruşturmada, ekipler şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden suç örgütü propagandası yaptığını ve tehdit ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin sosyal medyayı bir "operasyon sahası" olarak kullandıklarını ve suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştığını belirledi. İncelemelerde, kapalı iletişim platformlarında kurulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etmeye veya "tetikçilik işi yapmaya yönelik ilan ve paylaşımlarda bulunulduğu" ortaya çıkarıldı.

Söz konusu paylaşımlarda şüphelilerin, motosiklet üzerinde maskeli ve silahlı pozlar verdikleri, "sadece ölüler görür" gibi tehditkar ifadelerle suç faaliyetlerini sergiledikleri görüldü.

Bu tespitlerin ardından KOM Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 358 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 tüfek ve bu tüfeğe ait 87 fişek, 1 G1 piyade tüfeği ve buna ait 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ile 11 bin 143 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

