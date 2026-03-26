Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adli sevk ve kararlar belli oldu

4 savcının görevlendirildiği ifade işlemleri sonucunda tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları netleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen 16 isimden 14'ü gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurt dışında oldukları tespit edilen oyuncu Hande Erçel ve reklamcı Kaan Mellart hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki şüphelilerden çarşamba günü Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alındı.

Emniyetteki bir günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 14 ismin savcılık sorguları tamamlandı. Sorgu işlemleri için özel olarak 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İfade işlemlerinin ardından savcılık kararlarını açıkladı. İş insanları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı, Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman ile mankenler Didem Soydan ve Güzide Duran, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Onur Bükçü ise herhangi bir kontrol kararı olmaksızın doğrudan serbest kaldı.

Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Köysüren, Tuğçe Özbudak ve Mustafa Tari tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ferhat Aydın ve İsmail Berhan hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin tam listesi ise şöyle: Burak Elmas, Fikret Orman, Güzide Aksoy (Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Sezgin Köysüren, Didem Soydan, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Onur Talay, Ferhat Aydın ve Mustafa Tari.



