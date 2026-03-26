İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakılırken, 19 kişi sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun detayları ve suçlamalar

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock’u kullandıkları, ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları ve Bank Asya’da hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Aralarında 7 aktif, 4 ihraç kamu görevlisinin de yer aldığı zanlıların, geçmiş dönemlerde örgüt evlerinde konakladıkları ve SGK kayıtlarının örgütle iltisaklı şirketlerde olduğu belirlendi.