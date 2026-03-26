AjansHaber Teknoloji Türkiye'de uzay seferberliği: 37 şehirde eş zamanlı hackathon

Milli Uzay Programı kapsamında 28-29 Mart tarihlerinde 37 şehirde düzenlenecek Türkiye’nin ilk uzay temalı hackathon serisi için geri sayım başladı.

Yayınlama Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜMMİAD ve Valentura Teknoloji arasında imzalanan protokolle dev bir organizasyona imza atılıyor. 

Gençlerin uzay teknolojilerine ilgisini artırmayı hedefleyen proje, Türk devletleri, Balkanlar ve Orta Doğu’yu da kapsayan geniş bir ağ oluşturmayı amaçlıyor. 28-29 Mart tarihlerinde 37 farklı merkezde eş zamanlı başlayacak olan etkinlik, bölgedeki teknolojik etkileşimi güçlendirerek gençleri bilim ve teknoloji alanında söz sahibi yapmayı hedefliyor.

Uzay teknolojilerinde kritik çalışma alanları

Yalnızca teknik bir yarışma değil, aynı zamanda kapsayıcı bir öğrenme ortamı olarak tasarlanan hackathonda takımlar; "Ay Yüzeyi İçin Otonom Rota Optimizasyonu", "Uzay Çöpü Takip Modeli", "Güneş Fırtınaları Erken Uyarı Ağı" ve "Mars Kolonizasyonu" gibi 20’den fazla kritik başlıkta çözüm üretecek. 

Katılımcılar, uydulardan derin uzay iletişimine, astrobiyolojiden yerli girişimcilik modellerine kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirecek.

İki aşamalı dev final süreci

Ankara, İstanbul ve Muğla başta olmak üzere 37 şehirde yaklaşık 6 bin katılımcının yer alacağı organizasyon iki aşamadan oluşacak. Yerel jüri süreçlerini başarıyla tamamlayan şampiyon takımlar, TUA tarafından gerçekleştirilecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Başarılı olan girişimciler; nakit ödüllerin yanı sıra yatırımcı buluşmaları, ofis desteği, marka ve danışmanlık gibi stratejik fırsatlara erişim sağlayabilecek.


 

