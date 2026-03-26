Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın kadroları belli oldu.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de başlayacak maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Mücadele TV8’den naklen yayınlanacak.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (K), Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Yedeklerimiz: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.

Romanya: Radu, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu, Marin, Hagi (K), Dragomir, Man, Mihăilă, Bîrligea.

Yedekler: Aioani, Popescu, Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu.

Ay-Yıldızlılarımız bu maçı kazanmaları halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final müsabakasının galibi, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

 

 

 

