2026 FIFA Dünya Kupası’na son 1 maç: Türkiye-Kosova maçı ilk 11'ler belli oldu

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için play-off final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8’den naklen yayınlanacak. Fadil Vokrri Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
İlk 11’ler belli oldu
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.
Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Vedat Muriqi.
Yedekler: Bekaj, Saipi, Hadergjonaj, Aliti, I. Krasniqi, Rashica, Rrahmani, Zhegrova, Berisha, E. Krasniqi, Emërllahu, Zabergja.