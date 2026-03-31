AjansHaber Spor 2026 FIFA Dünya Kupası’na son 1 maç: Türkiye-Kosova maçı ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında deplasmanda Kosova ile oynayacağı maçın kadroları belli oldu.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almak için play-off final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8’den naklen yayınlanacak. Fadil Vokrri Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

İlk 11’ler belli oldu

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün, Kaan Ayhan.

Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hodza, Hajdari, Vedat Muriqi.

Yedekler: Bekaj, Saipi, Hadergjonaj, Aliti, I. Krasniqi, Rashica, Rrahmani, Zhegrova, Berisha, E. Krasniqi, Emërllahu, Zabergja.

 

A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde: Türkiye 1- Romanya 0
#Spor / 26 Mart 2026
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
Hedef Dünya Kupası: Türkiye-Romanya maçı ilk 11'ler belli oldu
#Spor / 26 Mart 2026
"Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında tahliye kararı: Metehan Baltacı tahliye edildi
"Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında tahliye kararı: Metehan Baltacı tahliye edildi
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası vizesi için Kosova deplasmanında
A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası vizesi için Kosova deplasmanında
Gündem
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Gündem
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek
Guardiola'dan dünya gündemine ilişkin eleştiriler geldi
Guardiola'dan dünya gündemine ilişkin eleştiriler geldi
