İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”

Açıklamalarda bulunan Cihanşahi, kara savaşının diğer askeri seçeneklere kıyasla daha tehlikeli ve maliyetli olacağına dikkat çekti. İran’ın sınır bölgelerindeki tüm hareketliliği yakından izlediğini vurgulayan Cihanşahi, her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

Bu açıklama, ABD’li kaynakların Tahran’a yönelik askeri operasyonların, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması halinde önemli ölçüde artırılabileceğini bildirmesinin ardından geldi.

ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda operasyonların daha da yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor.

Söz konusu haberde, Pentagon’un gündemindeki seçenekler arasında kara kuvvetlerinin devreye sokulması, İran genelinde geniş çaplı hava bombardımanı ve ülkenin petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası’nın işgal edilmesi ya da kuşatma altına alınması gibi adımların yer aldığı öne sürüldü.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının, İran’a “ölümcül darbe” indirmeyi hedefleyen askeri planlar hazırladığı da iddialar arasında yer aldı.