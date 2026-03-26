GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
İran'dan ABD'ye kara harekâtı uyarısı: "Çok ağır bedel olur"

İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, ABD’nin olası kara operasyonunun yüksek maliyetli ve riskli olacağını belirterek ülkesinin tüm senaryolara hazır olduğunu söyledi. ABD tarafında ise askeri seçeneklerin genişletilebileceği yönünde değerlendirmeler gündemde.

Yayınlama Tarihi:
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”

Açıklamalarda bulunan Cihanşahi, kara savaşının diğer askeri seçeneklere kıyasla daha tehlikeli ve maliyetli olacağına dikkat çekti. İran’ın sınır bölgelerindeki tüm hareketliliği yakından izlediğini vurgulayan Cihanşahi, her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi. 

Bu açıklama, ABD’li kaynakların Tahran’a yönelik askeri operasyonların, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması halinde önemli ölçüde artırılabileceğini bildirmesinin ardından geldi. 

ABD merkezli Axios internet sitesinin haberine göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması durumunda operasyonların daha da yoğunlaşabileceği değerlendiriliyor. 

Söz konusu haberde, Pentagon’un gündemindeki seçenekler arasında kara kuvvetlerinin devreye sokulması, İran genelinde geniş çaplı hava bombardımanı ve ülkenin petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip Hark Adası’nın işgal edilmesi ya da kuşatma altına alınması gibi adımların yer aldığı öne sürüldü. 

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığının, İran’a “ölümcül darbe” indirmeyi hedefleyen askeri planlar hazırladığı da iddialar arasında yer aldı. 

ABD Başkanı Donald Trump ise İranlı müzakerecilerin tutumunu “garip ve çelişkili” olarak değerlendirdi. Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, Tahran’ın ağır askeri darbeler aldığını savunarak anlaşma sağlanamaması halinde sürecin geri dönülmez bir şekilde tırmanabileceğini ifade etti. 

Trump, “Zaman tükeniyor” diyerek İran’a müzakerelerde daha ciddi bir yaklaşım sergilemesi çağrısında bulundu. 

ABD’li yetkililer ise Pentagon’un Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askerin bölgeye sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Ancak İran topraklarına doğrudan kara kuvveti gönderilmesine ilişkin nihai kararın henüz verilmediği belirtildi.

Tahran'da patlama sesleri duyuldu
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.