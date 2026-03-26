Pakistan-Afganistan çatışması devam ediyor

Pakistan, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Afganistan’a yönelik askeri saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.
Açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, operasyonların devam ettiğini belirtti.
İki ülke arasında, geçen ay Pakistan ordusunun sivil yerleşimlere yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar, bölgedeki gerginliği son dönemde daha da artırmıştı.
Afganistan İslam Emirliği yetkilileri, geçen hafta Pakistan’ın başkent Kabil’deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezine düzenlediği hava saldırısında 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu saldırının ardından iki taraf geçici olarak çatışmaları durdurmuş, ancak Afgan yetkililer misilleme haklarını saklı tuttuklarını açıklamıştı.
Son aylarda iki ülke arasındaki gerilim giderek yükseliyor ve bölgedeki güvenlik riskleri artıyor.