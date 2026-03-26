İran, 15 maddelik ABD planına yanıt verdi: “Trump anlaşma için yalvarıyor”

Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Amerikan önerisi haksızdır ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’e hizmet eder. Şu anda barış görüşmeleri gerçekçi değil.” dedi.

ABD’nin Orta Doğu elçisi Steve Witkoff ise İran’ın bir anlaşma istediğine dair güçlü işaretler olduğunu ve Tahran’ın savaştan çıkış yolu aradığını belirtti.

İran haber ajansı Tasnim; İran’ın, ABD’nin 15 maddelik planına yanıt verdiğini ve şimdi karşı tarafın cevabını beklediğini bildirdi. Tasnim’in raporuna göre İran; kendisine yönelik saldırıların sona ermesini, savaşın tekrar başlamayacağına dair garantileri, tazminat güvenceyi ve tüm bölgede, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesini talep ediyor. Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme hakkının tanınmasını bekliyor ve bu hakkını “İran’ın, Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin uygulanması Tahran’ın doğal ve yasal hakkı oldu ve öyle olacak.” sözleriyle hatırlatıyor.

Tasnim, İran’ın Amerikan taleplerinin merkezi bir parçası olan füzeler ve nükleer program konularına verdiği yanıt hakkında yorum yapmadı. İran’a konuşan bir kaynak, “Müzakereler sadece bir aldatmacadır ve Amerikalıların savaşı bitirmek, petrol fiyatını düşük tutmak ve kara işgaliyle güney İran’a yeni bir saldırıya hazırlanmak istediklerini göstermek hedeflerini kamufle etmektedir.” dedi. Kaynak; Amerikalıların, hem 12 günlük savaşta hem de bu kez müzakereler sırasında savaşı başlatan taraf olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili olarak, “İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ile konuşuyor. Anlaşma yapmak için yalvarıyorlar. Bunu yapamayacağımızı bilmiyorum ve yapmak isteyip istemediğimizi de bilmiyorum. Şimdi anlaşma yapma şansları var ama bu onlara bağlı. Dört hafta önce yapmalıydılar. Doğru anlaşmayı yaparsak,

Hürmüz açılır.” ifadelerini kullandı. Trump, İranlıların müzakerelerde “mükemmel” ve “kötü savaşçılar” olduğunu da belirtti.

İranlı bir kaynak ise Tasnim’e, “Amerika intihar yoluyla boğazı açmak istiyor. Sorun değil. İntihar stratejilerini de uygulamalarına ve boğazın kapalı kalmasına hazırız.” dedi.

Üst düzey bir İranlı yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada diplomasi sürecinin tamamen durmadığını ve Amerikalılar gerçekçi olursa ilerleme kaydedilebileceğini söyledi. Aynı yetkili, Pakistan ve Türkiye’nin Washington ile Tahran arasındaki uçurumları kapatmaya ve ortak bir dil bulmaya çalıştığını ifade etti.