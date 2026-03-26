Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde 21 Mart'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç hasta, durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen hastanın 24 Mart tarihinde beyin ölümü gerçekleşti.

Acı haberin ardından bir araya gelen anne ve baba, evlatlarının organlarını bağışlama kararı alarak büyük bir insanlık örneği sergiledi.

Nakil işlemleri Erzurum ve Bursa'da yapılacak

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, sürecin yüksek tansiyona bağlı geliştiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılan planlamayla, vefat eden hastanın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum’daki hastalara, diğer böbreği ise Bursa’daki bir hastaya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Yılmaz, ailenin metanetine dikkat çekerek bağışın önemini vurguladı.

“Birileri aynı acıyı yaşamasın”

Koordinatör Ebru Yılmaz, annenin bağış sırasındaki duygusal sözlerini şu şekilde aktardı: "Annenin söylediği bir şey beni çok etkiledi. Çok üzgün ve kararsız kaldı, 'Birileri benimle aynı acıyı yaşamasın diye bunu kabul ediyorum.' dedi. Vefat eden kızımızın kardeşleri, bütün aile birbirlerine kenetlenip, bu zor günlerinde böyle güzel bir karar verdiler." Yılmaz ayrıca, kişilerin hayattayken organ bağışı konusundaki fikirlerini yakınlarıyla paylaşmalarının, bu zor süreçleri kolaylaştıracağını hatırlattı.



