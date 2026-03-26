Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu

Giresun’dan Trabzon’a sevk edilen ve beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki kadının organları, ailesinin onayıyla Erzurum ve Bursa’daki hastalara nakledilecek.

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 kişiye umut oldu

Giresun'un Bulancak ilçesinde 21 Mart'ta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç hasta, durumu ağırlaşınca Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen hastanın 24 Mart tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. 

Acı haberin ardından bir araya gelen anne ve baba, evlatlarının organlarını bağışlama kararı alarak büyük bir insanlık örneği sergiledi.

Nakil işlemleri Erzurum ve Bursa'da yapılacak

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, sürecin yüksek tansiyona bağlı geliştiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılan planlamayla, vefat eden hastanın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum’daki hastalara, diğer böbreği ise Bursa’daki bir hastaya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Yılmaz, ailenin metanetine dikkat çekerek bağışın önemini vurguladı.

“Birileri aynı acıyı yaşamasın”

Koordinatör Ebru Yılmaz, annenin bağış sırasındaki duygusal sözlerini şu şekilde aktardı: "Annenin söylediği bir şey beni çok etkiledi. Çok üzgün ve kararsız kaldı, 'Birileri benimle aynı acıyı yaşamasın diye bunu kabul ediyorum.' dedi. Vefat eden kızımızın kardeşleri, bütün aile birbirlerine kenetlenip, bu zor günlerinde böyle güzel bir karar verdiler." Yılmaz ayrıca, kişilerin hayattayken organ bağışı konusundaki fikirlerini yakınlarıyla paylaşmalarının, bu zor süreçleri kolaylaştıracağını hatırlattı.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
#Gündem / 27 Mart 2026
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
#Gündem / 27 Mart 2026
Dünyada yaygın, Türkiye’de azalan tehdit: Tüberküloz
Dünyada yaygın, Türkiye’de azalan tehdit: Tüberküloz
Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı
Türkiye'nin düşünce ekranı “Enstitü Dijital” platformu tanıtıldı
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde
Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”
Uzmanından uyarı: “Nefes darlığı her zaman akciğer kaynaklı olmayabilir”
Van Gölü Havzası’nda, yağışlar umut verdi
Van Gölü Havzası’nda, yağışlar umut verdi
Gündem
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları
IBAN dolandırıcılarının kolay hedefi: Gençler ve ev hanımları
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı
"Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma açıldı
