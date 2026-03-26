Kaçan buzağıyı polis yakaladı

Durumu fark eden sahibi, çevrede bulunan bir polis memurundan yardım istedi. İkili, kaçan buzağının peşine düşerken dere kenarında hareketli anlar yaşandı. Bir süre devam eden kovalamaca sırasında buzağıyı kontrol altına almakta zorlanan ekip, dere yatağına kadar ilerledi.

O sırada hızlı bir şekilde müdahale eden polis memuru, suya girerek buzağıyı yakalamayı başardı. Başarılı müdahale sayesinde buzağı zarar görmeden sahibine teslim edildi.

Yaşanan ilginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis memurunun hızlı ve dikkatli müdahalesi takdir topladı.



