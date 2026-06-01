MSB’den Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yıl dönümüne özel video

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin 115 yıldır Türkiye’nin gökyüzündeki gücü ve gök vatanın yılmaz bekçisi olduğu vurgulandı.

Paylaşımda, “115 yıldır Türk milletinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, gök vatanın yılmaz bekçisiyiz. Şanlı tarihi, üstün fedakarlığı ve kahraman personeliyle milletimizin gururu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 115’inci yıl dönümünü kutluyor, görev başındaki tüm personelimize başarılar diliyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

MSB tarafından paylaşılan videoda ise Türk Hava Kuvvetlerinin eğitim, operasyon ve görev faaliyetlerinden görüntüler yer aldı. Ayrıca hava unsurlarının kabiliyetleri ve personelin özverili çalışmaları da videoda öne çıkarıldı.



