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AjansHaber Videolar Gündem Nadir görülen ispermeçet balinası Fethiye açıklarında görüntülendi

Nadir görülen ispermeçet balinası Fethiye açıklarında görüntülendi

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen ispermeçet balinası, tekne kaptanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Uzmanlar, balinanın bölgede görülmesinin deniz ekosisteminin sağlıklı olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Nöbetçi Editör
Yayınlama Tarihi:
Nadir görülen ispermeçet balinası Fethiye açıklarında görüntülendi

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında nadir görülen bir ispermeçet balinası görüntülendi. Göcek Mahallesi açıklarında tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ve arkadaşları, deniz yüzeyindeki hareketliliği fark ederek balinayı kayıt altına aldı.

İlk etapta su yüzeyindeki cismi kütük ya da odun sandıklarını belirten Çoban, yaklaştıklarında bunun bir balina olduğunu anladıklarını söyledi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen balina, yaklaşık 10-15 dakika boyunca su yüzeyinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

10 yıllık denizcilik tecrübesine sahip olduğunu ifade eden Çoban, daha önce bölgede böyle bir canlıyla karşılaşmadıklarını belirterek, balinayı rahatsız etmeden izlediklerini ve görüntülediklerini dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz ise görüntülerdeki canlının Akdeniz’de bilinen türlerden ispermeçet balinası olduğunu söyledi. Filiz, balinanın Muğla kıyılarında görülmesinin denizlerin sağlıklı olduğunun göstergelerinden biri olduğunu belirterek, durumun endişe verici olmadığını ifade etti.

Uzmanlar, Akdeniz’de zaman zaman gözlemlenen ispermeçet balinalarının bölgedeki biyolojik çeşitliliğin önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekiyor.


 

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