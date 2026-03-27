Bakan Mahinur Göktaş açıkladı: Evlenmek isteyen gençlere müjde

Bakan Mahinur Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik finansman modellerini duyurdu.

Aile ve gençlik fonu kapsamında, evlenecek gençlere yönelik sunulan destek paketiyle 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL tutarında faizsiz evlilik kredisi imkanı sağlanıyor. İlk 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 48 ay vade seçeneği sunulan kredi desteğinin yanı sıra, ödeme süreci içerisinde çocuk sahibi olan çiftlere borçlarını her bir çocuk için 12 aya kadar erteleme hakkı tanınıyor. Maddi yardımı tamamlayıcı bir adım olarak, bakanlık ile protokol imzalayan beyaz eşya, mobilya ve züccaciye sektöründeki öncü firmalar aracılığıyla gençlere %5 ile %40 arasında değişen özel indirimler sunulurken; bu imkanlardan yararlanabilmek için çiftlerin toplam gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması, üzerlerine kayıtlı taşınmaz bulunmaması ve resmi nikah tarihlerine 2 ile 6 ay arasında bir süre kalmış olması şartı aranıyor.

"Toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı"

Gençlerin evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarını hedeflediklerini ve evlilik yolundaki çiftleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'te hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan toplam başvuru sayısı 221 bin 351'e ulaştı. Bu ay 2 bin 878 gencimize sağladığımız 660,9 milyon liralık ödeme ile birlikte, bugüne kadar toplam 132 bin 688 gencimize kredi desteği sağlamış olduk. Gençlerimizin evlilik süreçlerine katkı sunmak amacıyla sağladığımız toplam destek miktarı ise 10 milyar 734 milyon lirayı buldu. Gençlerimize sadece maddi destek sağlamakla kalmıyor, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de yanlarında oluyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 163 bin 126 gencimize eğitim ve rehberlik desteği verdik."

Nakdi doğum ve çocuk destekleri

Devlet, çocuk sayısına göre artan bir kademeli destek modeli de uyguluyor. Buna göre, her yeni doğan çocuk için tek seferlik 5.000 TL’lik “Hoş Geldin Bebek” ödemesi anne adına yatırılıyor; ikinci çocuk sahibi ailelere, çocuğun 5 yaşına gelene kadar her ay 1.500 TL düzenli ödeme yapılıyor. Üçüncü ve sonraki çocuklarda ise, nüfus artışını teşvik eden en büyük destek kalemi olarak, çocuk 5 yaşına gelene kadar her ay 5.000 TL (bazı durumlarda 6.500 TL’ye kadar) nakdi yardım sağlanıyor.

İş hayatı ve izin düzenlemeleri

Annelerin işinden kopmasını önlemek ve babaların sürece dahil olmasını sağlamak amacıyla Esnek ve Uzaktan Çalışma Modeli kalıcı hale getirildi. Buna göre, kamu personeli anneler, çocuğun belirli bir yaşına gelene kadar uzaktan veya yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak; bu modeli uygulayan özel işverenlere ise SGK prim teşviki sağlanacak. Ayrıca, özellikle çalışan annelerin yoğun olduğu Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) devlet destekli, 24 saat esaslı mahalle kreşleri açılacak. Babaların doğum sonrası süreçte daha aktif rol alabilmesi için babalık izni süreleri de genişletiliyor.

Sosyal indirimler

Çocuklu ailelerin hayat pahalılığından en az etkilenmesi amacıyla 3 çocuk ve üzeri ailelere, Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında %15 indirim sağlanırken, TCDD hızlı tren ve ana hat seferlerinde de çocuklu aileler için özel bilet tanımlamaları ve indirimler uygulanıyor.

Aile Kartı

“Aile Kartı”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni bir dijital sosyal yardım kartı. Bu kartla vatandaşların sosyal yardım ve hizmet ödemelerine tek bir platform üzerinden kolay, hızlı, güvenli ve pratik şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Sosyal konutlarda ek kontenjan

Sosyal konut projelerinde çok çocuklu ailelere yönelik ek kontenjanlar açılıyor ve ödeme planları değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2025-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ilan ettik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında yaptığı açıklamalarda 2025-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan ettiklerini duyurmuştu. Hükümet, “Aile Yılı” kapsamında iş hayatından eğitime, kültürden şehir planlamasına, teknolojiden sosyal politikalara kadar tüm alanlarda aileyi merkeze alan adımlar atmayı hedefledi. Erdoğan, aileyi korumanın insanı korumak, toplumu yaşatmak ve geleceği inşa etmek anlamına geldiğini vurgulamış, küreselleşme ve teknolojik dönüşümün aile kurumunu dönüştürdüğünü ve birey merkezli bir anlayışın giderek yaygınlaştığını belirtmişti. Bu çerçevede Erdoğan, nüfusun artırılması ve evliliğin teşvik edilmesi amacıyla, özellikle en az 3 çocuk sahibi olmayı özendirecek politikaların hayata geçirildiğini, 2024 yılında kurulan Nüfus Politikaları Kurulu ile de bu çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüleceğini açıklamıştı.

Tüm bu gerekçeler, ülkenin nüfus dinamiklerini yakından takip eden ve kamuoyuna açıklanan TÜİK verileri ile de somut bir zemine oturuyor; zira TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Türkiye’nin doğurganlık hızı kritik eşik olan 2,1’in oldukça altında seyrediyor ve bu durum, ülke için alarm niteliğinde bir uyarı teşkil ediyor.

Veriler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye’de 2025 yılında evlenen çift sayısı 552 bin 237 oldu. 2024’te bu sayı 569 bin 983 iken 2025’te hafif bir düşüş gözlendi. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı, 2025’te binde 6,43 olarak belirlendi.

Boşanma oranları artıyor

Boşanan çift sayısı ise 2025’te 193 bin 793 olarak kaydedildi; 2024’te bu sayı 188 bin 963’tü. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı, geçen yıl binde 2,26 olarak hesaplandı.

Ortalama ilk evlenme yaşı yükseliyor

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde hem erkeklerde hem kadınlarda artış görüldü. 2025’te erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5, kadınlarda ise 26 olarak kayıtlara geçti. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 oldu.

Doğurganlık hızı kritik seviyede

TÜİK’in en güncel verilerine göre, Türkiye’de doğurganlık hızı tarihi bir düşüşle 1,48 çocuk seviyesine geriledi. Bu oran, bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor ve nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un oldukça altında. Bu düşüşle birlikte Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında doğurganlık hızı en hızlı azalan ülkelerden biri konumuna geldi.