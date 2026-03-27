GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem Abdülhamid Han, yılın ilk keşif sondajına Karadenizde başladı

Abdülhamid Han, yılın ilk keşif sondajına Karadenizde başladı

Türkiye’nin enerji filosunda yer alan 7.nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda yılın ilk hidrokarbon keşif sondajına başladı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
AA
Güncelleme Tarihi:
Abdülhamid Han, yılın ilk keşif sondajına Karadenizde başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda yeni rezervlerin bulunması, yerli ve milli doğal gaz üretiminin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, bu kapsamda geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atmıştı. Yeni yılın ilk görevi için sabah saatleri itibarıyla Kocaeli açıklarında bulunan gemi, Kandıra-2 kuyusunda çalışmalara başladı. Sondaj faaliyetlerinin 35 gün sürmesi ve geminin, su derinliği dahil yaklaşık 3 bin 100 metreye kadar inmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sakarya Gaz Sahası’ndaki başarıyı yeni keşiflerle taçlandırmak için önemli bir adım daha attıklarını belirterek, "Geçen yıl Göktepe-3 kuyusunda yaptığı 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle milletimizi sevindiren Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, yeni bir müjdenin kapısını aralamak için bir kez daha Karadeniz’e açıldı ve Kocaeli açıklarındaki Kandıra-2 kuyusunda keşif sondajına başladı." şeklinde konuştu.

“Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz”

Fatih Sondaj Gemisi'nin de Bartın’ın kuzeyinde yer alan Eflani-1 kuyusunda mesaiye başlayacağını ve Karadeniz’deki sondaj çalışmalarının Kandıra-2 kuyusuyla sınırlı kalmayacağına dikkat çekti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin "Kendi gemilerimiz, kendi mühendislerimiz ve milletimizin duasıyla yeni müjdeler için durmadan çalışıyoruz. Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye." yorumlarında bulundu.

Üstün teknik donanım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2022 yılında dahil edilen ve 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, üstün teknik donanımıyla öne çıkıyor.

238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde operasyon yapabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine ulaşabilme kabiliyetine sahip bulunuyor.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.