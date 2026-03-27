Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"

Resmi temaslarda bulunmak üzere Düzce’ye giden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği de ziyaret etti. Gürlek'i, Vali Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı.

Bakan Gürlek, valilik şeref defterini imzalayarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürlek, Düzce'nin Batı Karadeniz ile Marmara arasında, yeşille mavinin buluştuğu köprü, olduğunu ifade etti.

“Bakan olduktan sonra Düzce’ye üçüncü ziyaretim”

Ziyaretine değinen Gürlek, "Düzce'de özellikle adli anlamda hakim ve savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, Çilimli Cezaevini ziyaret etmek ve yerinde eksiklikleri görmek ve arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yaptık. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de Adalet Sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun, yaşanılabilir inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz." dedi.

“Yargının hızlanması için güncel sorunları sahadan alıp daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz”

Bakan Gürlek, yargının hızlanması için hayata geçirdikleri çalışmalara değinerek, "Bu konuda da zaman zaman 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri açıklıyorum. Bu ziyaretlerimizin amacı; sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim ve savcı arkadaşlarımızı, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek, yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak." şeklinde konuştu.