Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz." diye konuştu. Hazırlıkları süren yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren Gürlek, adaletin güçleneceğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Düzce’ye giden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği de ziyaret etti. Gürlek'i, Vali Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli karşıladı.

Bakan Gürlek, valilik şeref defterini imzalayarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürlek, Düzce'nin Batı Karadeniz ile Marmara arasında, yeşille mavinin buluştuğu köprü, olduğunu ifade etti.

“Bakan olduktan sonra Düzce’ye üçüncü ziyaretim”

Ziyaretine değinen Gürlek, "Düzce'de özellikle adli anlamda hakim ve savcı arkadaşlarımızı ziyaret etmek, Çilimli Cezaevini ziyaret etmek ve yerinde eksiklikleri görmek ve arkadaşlarımızla istişare etmek için ziyaret yaptık. Bakan olduktan sonra Düzce benim üçüncü ziyaretim. Özellikle depremden sonra Düzce'de Adalet Sarayımız yeni, güncel ve teknolojiye uygun, yaşanılabilir inşa edildi. Bunu da yerinde inceleyeceğiz." dedi.

“Yargının hızlanması için güncel sorunları sahadan alıp daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz”

Bakan Gürlek, yargının hızlanması için hayata geçirdikleri çalışmalara değinerek, "Bu konuda da zaman zaman 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri açıklıyorum. Bu ziyaretlerimizin amacı; sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek. Burada hakim ve savcı arkadaşlarımızı, daha sonra baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek, yargının daha hızlanması, özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak." şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, Özel ve Emir'den kazandığı 150 bin liralık tazminatı AFAD'a bağışladı
Bakan Gürlek, Özel ve Emir'den kazandığı 150 bin liralık tazminatı AFAD'a bağışladı
#Gündem / 24 Mart 2026
Bakan Gürlek: “Adalet devletin vicdanıdır”
Bakan Gürlek: “Adalet devletin vicdanıdır”
#Gündem / 17 Mart 2026
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Akademisyenler, Anadolu'nun iki farklı yöne hareket ettiğini belirledi
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Dünya
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
Gündem
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
Dünyanın gözü Türk füzelerinde: "Bizim şansımız bunları kendimiz üretebilmemiz"
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
Türkiye ile Slovenya arasında “Sosyal Güvenlik Anlaşması” imzalandı
