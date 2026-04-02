Bakan Gürlek, Hollandalı mevkidaşına terör örgütü mensuplarının iadesi çağrısı yaptı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hollanda Adalet Bakanı VanWeel, Adalet Bakanlığında görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birlikleri ele alındı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Gürlek ve Bakan Van Weel, Adalet Bakanlığında görüştü. Gürlek, görüşmede, ziyaretin Türkiye ile Hollanda arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına, özellikle görev alanına giren konularda karşılıklı iş birliği ve diyaloğun güçlenmesine fayda sağlayacağına inandığını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun yıllara dayandığını ifade eden Bakan Gürlek, Hollanda'da yaşayan yaklaşık 500 bin kişilik Türk toplumunun, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin güçlendirilmesinde ve geliştirilmesinde oldukça önemli bir görev gördüğünü vurguladı. Ayrıca Hollanda'nın, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu hatırlattı. Bakan Gürlek, "Küresel ve bölgesel risklerin arttığı bir ortamda müttefikimiz olan Hollanda ile diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un bir araya geldiğini anımsattı. Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede de NATO'ya yön veren önemli kararlar alınmasının beklendiğini kaydetti.

Bakan Gürlek, adalet alanındaki iş birliği ve ikili ilişkilerin önemli boyut oluşturduğuna işaret etti

Akın Gürlek, "Özellikle örgütlü suçlar, örgütlü suçlarla mücadele, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması gibi konularda özellikle adli anlamda iki ülkenin karşılıklı iş birliğini önemsiyoruz. Adli makamlar arasındaki iş birliği aynı zamanda ülkeler arasındaki işbirliğini de güçlendirecek ve uluslararası adaletin etkinliği açısından önemli bir görev üstlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bu kapsamda yürütülen adli süreçler dolayısıyla Bakanlığımız tarafından sizin Bakanlığınıza, yetkili makamlarınıza adli yardımlaşma taleplerimiz iletildi. Ancak bu taleplerimizin yerine getirilmesi konusunda maalesef bazı sorunlar ortaya çıkmıştı. Özellikle anayasal düzeni hedef alan ve milli iradeyi gasbeden FETÖ terör örgütüne karşı ülkemizin kararlılıkla mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda da dost ve müttefik ülke olarak gördüğümüz Hollanda makamlarının da özellikle adli yardım anlamında ve suçluların iadesi anlamında bize yardımcı olmasını ve iş birliği göstermesini temenni ediyoruz."

"FETÖ'den 217, PKK terör örgütünden 8 iade talebimiz mevcut"

İade taleplerinin olumlu sonuçlanmadığına dikkat çeken Bakan Gürlek, "Özellikle FETÖ kapsamında olduğu gibi PKK terör örgütü kapsamında da iade taleplerimizin maalesef olumlu sonuçlanmadığını görüyoruz. Halihazırda FETÖ terör örgütünden 217, PKK terör örgütünden ise 8 iade talebimiz mevcuttur. Hollanda'yı müttefik ülke olarak gördüğümüzden dolayı bu konuda adli iş birliği kapsamında bu suçluların iadesini sizden rica ediyoruz. Ayrıca her iki terör örgütü mensuplarına da Hollanda'da mültecilik ya da oturma hakkı verilmemesi, verilmiş olanların da yeniden değerlendirilmesi konusunda bu hususun tekrar gözden geçirilmesini rica ediyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Musa Aşoğlu'nun Hollanda'dan iadesini talep ediyoruz"

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın dün şehadet yıl dönümü olduğunu anımsatan Gürlek, "Ben de biliyorsunuz savcılık görevi yaptıktan sonra Adalet Bakanı olarak atandım. Cumhuriyet Savcısı meslektaşımız, aynı zamanda çalışma arkadaşımız, DHKP-C terör örgütü mensubu tarafından önce esir alındı, daha sonra da hunharca katledildi." dedi.

Bakan Gürlek, bu alçak saldırının talimatını veren DHKP-C terör örgütü elebaşı Musa Aşoğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, "Bu terör örgütü yöneticisi Musa Aşoğlu'nun da yürütülen yargılama sonucunda aynı şekilde Hollanda'dan ülkemize iadesini talep ediyoruz. Maalesef bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atılmadı. Söylediğimiz taleplerin ve önemli hassasiyetlerin Hollanda makamları nezdinde de karşılık bulacağına samimi olarak inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeyle adli yardım kapsamında iade anlaşmalarının olduğunu aktaran Bakan Gürlek, şöyle devam etti: "Geçen yıl nisan ayında Hollanda ile Türkiye arasında düzenlenen eş zamanlı 'Bulut Operasyonu' sayesinde uyuşturucu tacirleri yakalandı ve suç gelirleriyle birlikte delillerine el konuldu. Bu kapsamda Hollanda'da bulundukları tespit edilen, uyuşturucu ticareti suçlarından haklarında yakalama kararı bulunanların aynı şekilde ülkemize iade taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Bakan Gürlek, Hollanda'daki Türk toplumunun varlığına dikkat çekti. Hollanda’daki Türk vatandaşların güvenliği ve huzurunun ayrı önem taşıdığını kaydetti. Bu kapsamda özellikle Batı Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi eğilimlerini endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Ocak ayı sonlarında Hollanda'da iki Müslüman kadının polis şiddetine maruz kaldığını üzülerek öğrendiklerini vurgulayan Gürlek, son dönemlerde bu tür yaşanan tehditlerin giderek arttığını gözlemlediklerini belirtti. Gürlek, bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Görüşmenin iş birliğini daha da ileri taşıyacağı kanaatini paylaşan Bakan Gürlek, müttefik ülke Hollanda ile Türkiye arasındaki samimiyetin ve kardeşlik hukukunun daha da ileriye gitmesini diledi.