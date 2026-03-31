Adalet Bakanı Gürlek şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 11 yıl önce görevinin başında, adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucu şehit olduğunu anımsattı.  

Cumhuriyet Savcısı Kiraz ile birlikte o gün demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olan adalet teşkilatının da hedef alındığını ifade eden Gürlek, teröre karşı mücadelenin hukuk içinde kalarak azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü yineledi. 

Bakan Gürlek, "Bu emaneti canı pahasına taşımış olan Mehmet Selim Kiraz’ın duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanında yaşamaktadır. Merhum şehidimize kastedenlere, bu alçak eylemin emrini verenlere ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm karanlık odaklara karşı mücadele azmimizi bir kez daha yineliyoruz. Başta Şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere, adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." şeklinde açıklama yaptı. 

