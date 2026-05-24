24 Mayıs 2026 Pazar
15:39 CHP’li Emir ve Özçağdaş’tan İçişleri Bakanı Çiftçi’ye ziyaret
14:58 CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı
14:29 Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub’u kabul etti
14:07 Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı

CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından parti genel merkezinde yaşanan hareketlilik sürerken, bina önünde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasında gerginlik çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, parti binasının tahliye edilmesine ilişkin emniyete yazılı başvuruda bulunduğu, bunun üzerine polis ekiplerinin genel merkez çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı öğrenildi.

Polis ekipleri genel merkeze sevk edildi

Sabah saatlerinde parti binası önünde toplanan gruplar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik şeridi oluştururken, giriş ve çıkış noktalarında kontrol sağlandı.

Gerginliğin artması üzerine bina kapılarının açıldığı, bu sırada taraflar arasında karşılıklı su şişeleri atıldığı görüldü. Kısa süreli arbede polis müdahalesiyle kontrol altına alındı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın otobüs üzerine çıkarak partililere seslendiği sırada kalabalık arasında sloganlar atıldı. Tanal’ın konuşması sırasında bölgedeki tansiyon daha da yükseldi.

Müslim Sarı’dan uzlaşı açıklaması

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, genel merkez önünde yaptığı açıklamada, taraflar arasında uzlaşı sağlanması amacıyla gece boyunca görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Sarı, “Uzlaşı çerçevesinde hareket etmek istiyoruz, geceden beri müzakere yürütüyoruz. Maalesef bu gerçekleşmedi. İçeri girmemizi uygun bulmadılar.” dedi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da süreçle ilgili “Mahkeme kararına uyun” mesajı verdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub’u kabul etti
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
