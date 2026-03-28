Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Ara buluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var.” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uluslararası iletişim platformu STRATCOM'un ikinci gün açılışında konuştu. 

“Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz"

İran-İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılarla devam eden ve bölgenin geneline yayılma riski taşıyan savaşın bitmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Bu savaş Netanyahu'nun beka savaşı. Tek çıkış yolumuz diplomasi. Bu sebeple Türkiye ortaklarıyla hareket etmektedir. Tasarlanmış bir kaos yaşıyoruz. Ara buluculara, diplomatlara ve sağlıkçılara saldırıyorlar. Bu aslında küresel düzenin geldiği noktayı gösteriyor. Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var.” açıklamalarında bulundu.

“Diplomasiyle refah gelebilir”

Savaşın diplomasi yoluyla sona erebileceğini belirten Fidan, “Kendi tarihimize bakacak olursak medeniyetin, mirasın geleceği şekillendirme kapasitesi bulunmakta ama öncelikle yangını söndürmek durumundayız. Bölgemizde barış ve stabilitenin korunması gerekiyor. Bu da diplomasiyle yapılabilir, ancak bundan sonra refah gelebilir. Bölgesel olarak koordinasyonun derinleştirilmesi önemli. Bizim bölgemiz artık eskisi gibi olmayacak. Son dönemdeki çatışmalar bölge içerisindeki dayanışmayı etkilemiştir. Bu çatışma mevcut güvenlik düzenlemelerini de etkilemektedir.” ifadelerinde bulundu.

Fidan, Türkiye’nin Orta Doğu vizyonunu hatırlatarak, “Yakın geçmişe bakacak olursak önemli dersler aldığımızı söyleyebilirim. Bölgemizin dış müdahalelere açık olmaması gerekiyor. Bunu da bölgemize sahip çıkarak yapabiliriz. Türkiye, ortak vizyonu bölgesele dayanışma anlamında sürdürme taahhüdünü devam ettirmektedir.” dedi.

 

