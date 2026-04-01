71 ilde uyuşturucu operasyonu: 373 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.

Son bir haftada yürütülen çalışmalarda 2 bin 385 ekip, 16 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Operasyonlar sonucunda 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 903 şüpheliden 373’ü tutuklanırken, 119 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği vurgulandı.