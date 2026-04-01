AjansHaber Gündem 71 ilde uyuşturucu operasyonu: 373 kişi tutuklandı

71 ilde uyuşturucu operasyonu: 373 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 903 şüpheliden 373’ü tutuklandı.

71 ilde uyuşturucu operasyonu: 373 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.

Son bir haftada yürütülen çalışmalarda 2 bin 385 ekip, 16 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Operasyonlar sonucunda 1 ton 231 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 576 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 903 şüpheliden 373’ü tutuklanırken, 119 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
#Gündem / 04 Nisan 2026
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
Zirve yarışı kızışıyor: Trabzonspor 2-1 Galatasaray
#Spor / 04 Nisan 2026
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Gündem
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Gündem
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan, Hamas heyetiyle görüştü
Erdoğan, Hamas heyetiyle görüştü
