İstanbul'da "huzur" uygulaması: 1023 gözaltı

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan denetimde, çeşitli suçlardan aranan 557 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 1023 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün düzenlenen “Huzur İstanbul” uygulaması iki aşamalı şekilde gerçekleştirildi.

İlk etapta, saat 20.00-22.00 arasında 210 farklı noktada 1452 personelin katılımıyla sabit yol denetimleri yapıldı. Çalışmalara ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek sağladı.

İkinci etapta ise saat 22.00-23.59 arasında 1325 personelin katılımıyla umuma açık mekanlara yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında toplam 350 bin 338 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 557 şüpheli dahil olmak üzere toplam 1023 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 221 fişek, 878 gram uyuşturucu madde, 90 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 220 lira, 150 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Ekipler tarafından 652 umuma açık iş yeri denetlenirken, 8 kişiye idari işlem uygulandı, ayrıca 5 yabancı uyruklu hakkında da işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde 40 bin 336 araç ve 2 bin 155 motosiklet kontrol edildi. Bu kapsamda 2 bin 939 araç ve motosiklet ile 46 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimler sonucunda toplam 1 milyon 757 bin 554 lira tutarında trafik cezası kesildi.

