ABD'den NATO mesajı: “Savaştan sonra ilişkimizi değerlendireceğiz”

Rubio, Fox News'e verdiği röportajda, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin isteğine karşın Hürmüz Boğazı'na destek göndermeyen ya da üslerin kullanımına izin vermeyen NATO müttefiklerini eleştirdi. Rubio, "Onlardan hava saldırıları yapmalarını istemiyoruz. Askeri üslerini kullanmaya ihtiyacımız olduğunda cevap 'Hayır.' oluyor. O zaman neden NATO'dayız?" ifadelerini kullandı.

Rubio, NATO’yu sıkı savunduğunu ileri sürdü

Rubio, senatör olduğu dönemden bu yana NATO'yu "sıkı savunduğunu" ancak bu ittifakın "giderek tek yönlü ilişki haline geldiğini" ileri sürdü.

NATO'ya ilişkin nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu söyleyen Rubio, "Bu çatışmanın ardından bu ilişkiyi yeniden değerlendirmemiz gerekecek. NATO'nun ve bu ittifakın ülkemiz için değerini yeniden değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

Rubio, İran'a ilişkin planlarında "bitiş çizgisini gördüklerini" söyleyerek "Bugün ya da yarın değil ancak yaklaşıyor." dedi.



