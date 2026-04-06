GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Manisa'da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi

Manisa’da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 57 yaşındaki Ferhat Boncuk ağır yaralandı. Saldırıda kopan sağ el baş parmağı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yerine dikilemedi.

Yayınlama Tarihi:
Manisa
Haberleri

Olay, Sarıgöl’e bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Ferhat Boncuk, bir anda etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz adamın sağ el baş parmağı koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Boncuk, daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ameliyatta kopan parmak kurtarılamadı

Hastanede ameliyata alınan Ferhat Boncuk’un kopan parmağının, ısırık sonucu oluşan ağır doku hasarı nedeniyle yerine dikilemediği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Boncuk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşadığı olayı anlatan Ferhat Boncuk, aynı köpek grubunun daha önce de iki kişiye saldırdığını öğrendiğini söyledi. Mahalle sakinleri ise bölgede artan sahipsiz hayvan sayısının ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.


 

#başıboş köpek sorunu
#köpek
#Manisa
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.