Manisa’da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi

Olay, Sarıgöl’e bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Ferhat Boncuk, bir anda etrafını saran sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz adamın sağ el baş parmağı koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Boncuk, daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ameliyatta kopan parmak kurtarılamadı

Hastanede ameliyata alınan Ferhat Boncuk’un kopan parmağının, ısırık sonucu oluşan ağır doku hasarı nedeniyle yerine dikilemediği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Boncuk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yaşadığı olayı anlatan Ferhat Boncuk, aynı köpek grubunun daha önce de iki kişiye saldırdığını öğrendiğini söyledi. Mahalle sakinleri ise bölgede artan sahipsiz hayvan sayısının ciddi risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.



