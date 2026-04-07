Muğla Büyükşehir Belediyesinde taciz iddiası: Reklam müdürü gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı: “Soğuk hava tarımı vurabilir”
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi
Manisa’da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz”
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Fidan ve Arakçi’den kritik temas
Muğla Büyükşehir Belediyesine iş başvurusu yapan üniversiteli bir genç kadının tacize uğradığı iddiası üzerine, Reklam Müdürü L.A. gözaltına alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu
Başkanı L.A., iş başvurusu yapan bir üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli
cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., iş başvurusu için sosyal medya üzerinden L.A. ile iletişime geçti. Görüşmeler sırasında L.A.’nın öğrenciye uygunsuz içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Bunun üzerine D.Ç., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Menteşe’de yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki adreslerinde arama çalışmaları başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı da konuyla ilgili "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır." şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji uyardı: “Soğuk hava tarımı vurabilir”
Meteoroloji uyardı: “Soğuk hava tarımı vurabilir”
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi
#Gündem / 06 Nisan 2026
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Bakan Fidan'dan Ankara'da diplomatik görüşme
Bakan Fidan'dan Ankara'da diplomatik görüşme
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Manisa’da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi
Manisa’da sahipsiz köpek dehşeti: Kopan parmak yerine dikilemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Başkaları ne yaparsa yapsın biz işimize bakıyoruz, önümüze bakıyoruz”
