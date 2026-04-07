Muğla Büyükşehir Belediyesinde taciz iddiası: Reklam müdürü gözaltına alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu

Başkanı L.A., iş başvurusu yapan bir üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli

cinsel taciz" suçlamasıyla gözaltına alındı.



İddiaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç., iş başvurusu için sosyal medya üzerinden L.A. ile iletişime geçti. Görüşmeler sırasında L.A.’nın öğrenciye uygunsuz içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü.



Bunun üzerine D.Ç., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Menteşe’de yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki adreslerinde arama çalışmaları başlatıldı.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı da konuyla ilgili "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır." şeklinde açıklama yaptı.