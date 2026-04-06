Meteoroloji uyardı: “Soğuk hava tarımı vurabilir”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey ve iç kesimlerinde beklenen soğuk hava dalgasına bağlı olarak zirai don riskine karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte geniş bir bölgede don tehlikesi oluşacak.

Salıyı çarşambaya bağlayan gece Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif şiddette zirai don bekleniyor.

Çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde risk artacak; orta ve yer yer kuvvetli zirai don görülecek.

Hafta ortasında başlayacak olan zirai donun cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.