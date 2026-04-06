Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.58 itibarıyla başladı.

Toplantının gündeminde ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, bölge ülkelerine etkileri ve yürütülen barış diplomasisi bulunuyor. Ayrıca Suriye ve Gazze’deki gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınması öngörülüyor.

Toplantı başlıkları arasında “Terörsüz Türkiye” süreci de olacak. 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek.