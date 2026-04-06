Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Fidan ve Arakçi’den kritik temas
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, 8. Dünya Etnospor Forumunda temaslarda bulundu
YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor
İran, ateşkes teklifini reddetti
MHP’den fesih kararı: İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi
Bakan Uraloğlu: "Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti"
AjansHaber Gündem Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek

Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek

İstanbul’da riskli yapıların yenilenmesini hedefleyen kentsel dönüşüm kredisi için başvurular başladı.

Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumtarafından açıklanan yeni finansman paketi kapsamında, vatandaşlara 3 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Kredi, bir yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla sunuluyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu, Üsküdar’daki irtibat ofisinde yaptığı açıklamada, projenin sürdürülebilir finansman modeliyle hayata geçirildiğini belirterek, “Öncelikle iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Proje, sürdürülebilir kentsel dönüşüm için geliştirdiğimiz metodolojinin bir ürünüdür. Finansman kapsamında riskli yapı maliklerine maksimum 0,69 faiz, 180 aya kadar vade ve 3 milyon liraya kadar destek sunuluyor.” dedi.

Doğu, faiz oranlarının vatandaşların sosyal ve ekonomik durumuna göre düşebileceğini vurgulayarak, “Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0,25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0,59’a kadar düşürebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Projeden yararlanma şartlarına da değinen Doğu, 1 Ekim 2020’den sonra yıkım sürecine giren ve riskli yapı olarak tanımlanan binaların kapsama alındığını, ayrıca vatandaş ile müteahhit arasında anlaşma yapılmış olması gerektiğini belirtti.

Başvuru sürecine ilişkin olarak Doğu, “Müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yapım süreçlerine dair bilgi ve belgeleri sisteme yükler. Teknik incelemelerin ardından vatandaşların banka sürecini başlatmasını bekliyoruz. Finansman tutarı, hak edişlere paralel şekilde blokeli hesaplarda tutulur ve inşaat ilerledikçe müteahhite aktarılır.” diye konuştu.

Birden fazla konut için de başvuru yapılabileceğini belirten Doğu, tek konutu olanlara sağlanan ek faiz indiriminin bu durumda geçerli olmayacağını ifade etti.

Başvuruların hem dijital ortamda hem de irtibat ofisleri aracılığıyla yapılabildiğini aktaran Doğu “Dijital başvuru yapmak isteyenleri ‘Kentsel Dirençlilik’ internet sitesine bekliyoruz. Yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı’daki irtibat ofislerimize gelebilir. Hem vatandaşlarımız hem müteahhitlerimiz teknik tüm detaylar için arkadaşlarımızdan bilgi alabilir. Bütün riskli yapı maliklerini projeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da aynı proje kapsamında başvuruların açıldığı öğrenildi.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
#Gündem / 06 Nisan 2026
Fidan ve Arakçi’den kritik temas
Fidan ve Arakçi’den kritik temas
#Gündem / 06 Nisan 2026
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Dünya
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Savunma
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor
YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor
İran, ateşkes teklifini reddetti
İran, ateşkes teklifini reddetti
