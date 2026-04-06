Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, 8. Dünya Etnospor Forumunda temaslarda bulundu

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8. Dünya Etnospor Forumu için Türkiye'ye gelen ülkelerin spor alanındaki yetkilileriyle bir araya geldi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Etnospor Birliği tarafından Antalya’da bir otelde düzenlenen foruma katılan Bakan Bak, iki gün süren organizasyon boyunca aralarında mevkidaşlarının da bulunduğu temsilcilerle görüştü.

Bakan Bak; İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabossynov, Belarus Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Victor Lukashenko, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih El-Bekri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın da yer aldığı görüşmelerde, ülkeler arasında gençlik ve spor alanında yapılabilecek iş birlikleri ile dostluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

#Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.