Fidan ve Arakçi’den kritik temas

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Orta Doğu’daki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Tarafların, özellikle devam eden çatışmaların gidişatı ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.