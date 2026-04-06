YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor

Özvar, son iki yılda öğrenciler ve adayların bu programlara gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atılan adımların doğru olduğunu gördüklerini belirtti.

Erol Özvar, "Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde bazı programların sistemin dışına çıkarılması çalışmalarına ilişkin, "Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada tabii önemli nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek." dedi.

"Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar önemli"

Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin son yıllarda sergilediği akademik performansın, onları hem bölgesel hem de küresel ölçekte ilgi odağı haline getirdiğini belirtti. Bu nedenle üniversitelerin erişilebilirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vasfı zedelemeden, sistemden bazı programları çekip yerine yenilerini bilhassa geleceğin mesleklerini, yetkinlikleri ve yeteneklerini mezunlarına kazandıracak programları üniversitelerimize takdim ediyoruz. Birkaç programımızı inşallah ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tarımsal teknolojilerle alakalı programın üniversitelere kazandırılacağını ifade ettim. Bunun aslında önceki programlarla tamamen uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar fevkalade önemli. Yapay zeka, otonom sistemlerin bu sektöre gelişiyle aslında bunları çalıştıracak, bunları tarım ve hayvancılıkta kullanılacak yeni elemanlara da ihtiyacı doğurmaktadır.”

Gençler, tarım ve hayvancılığa teşvik ediliyor

YÖK Başkanı Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) kapsamında önemli bir protokole imza attıklarını belirtti. Protokol çerçevesinde önce 4, ardından 6 üniversitede olmak üzere toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacağını açıkladı.

TÜME’nin sağlayacağı hibeler sayesinde öğrencilerin tarım ve hayvancılık alanında uygulamalı bilgi, beceri ve deneyim kazanacağını ifade eden Özvar, buralarda eğitim gören genç zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda destek olacaklarını söyledi.

Özvar, bu protokolle öğrencilerin tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam fırsatlarına erişmelerine mütevazı bir katkı sağlamayı ve gençleri bu alanlara teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, gençlerin uygulamaya girerek yapay zeka ve bilişim teknolojilerini kullanarak hayvancılık yapabileceklerini göstermiş olacaklarını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, "Otonom sistemler dahil olmak üzere bu eğitim uygulama çiftlikleri tam anlamıyla teknoloji tesisleri olacak. Bu bakımdan inşallah öğrencilerimiz buradan elde ettikleri birikim ve tecrübeyle belki birer zirai girişimci olarak da hayata atılmış olacaklar." diye konuştu.