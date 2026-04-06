Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Fidan ve Arakçi’den kritik temas
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak, 8. Dünya Etnospor Forumunda temaslarda bulundu
YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor
İran, ateşkes teklifini reddetti
MHP’den fesih kararı: İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi
Bakan Uraloğlu: "Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti"
İran, ateşkes teklifini reddetti

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan ateşkes teklifini reddettiklerini belirterek, savaşın yeniden başlamaması için garanti talep ettiklerini açıkladı.

İran Dışişleri Sözcüsü Esmaeil Baqaei, ABD ile ateşkes teklifini reddettiklerini belirtti. Baqaei, çatışmalara ara verilmesinin karşı tarafın toparlanıp saldırıları sürdürmesine olanak sağlayacağını söyledi.

“Bir ateşkes, güçlerin yeniden inşa edilmesi için bir fırsat anlamına gelir. Hiçbir rasyonel aktör bunu kabul etmez” diyen Bekayi, Tahran’ın ancak yeni bir savaş döngüsünü engelleyecek “somut garantiler” içeren düzenlemeleri değerlendireceğini vurguladı.

İranlı yetkili, ulusal güvenlikle ilgili kararların “yeni saldırı ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak şekilde” tasarlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede tansiyon, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik ortak operasyonlarının ardından yükseldi. Operasyonlarda aralarında İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin de bulunduğu 1.340’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tahran ise karşılık olarak İsrail’in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerine insansız hava aracı ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar can kayıplarına ve altyapı zararına yol açarken, küresel piyasalarda ve havacılık trafiğinde aksamalara neden oldu.

İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Tazminat sonrası açılacak
İran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da gerilim sürüyor
Pezeşkiyan'dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması: “boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız”
Türkiye ile İtalya arasında SAMP-T görüşmeleri yeniden başlıyor
YÖK, yapay zeka ve tarımsal teknolojilerle üniversitelerde yeni dönemi başlatıyor
MHP’den fesih kararı: İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi
