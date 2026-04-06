İran, ateşkes teklifini reddetti

İran Dışişleri Sözcüsü Esmaeil Baqaei, ABD ile ateşkes teklifini reddettiklerini belirtti. Baqaei, çatışmalara ara verilmesinin karşı tarafın toparlanıp saldırıları sürdürmesine olanak sağlayacağını söyledi.

“Bir ateşkes, güçlerin yeniden inşa edilmesi için bir fırsat anlamına gelir. Hiçbir rasyonel aktör bunu kabul etmez” diyen Bekayi, Tahran’ın ancak yeni bir savaş döngüsünü engelleyecek “somut garantiler” içeren düzenlemeleri değerlendireceğini vurguladı.

İranlı yetkili, ulusal güvenlikle ilgili kararların “yeni saldırı ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak şekilde” tasarlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede tansiyon, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik ortak operasyonlarının ardından yükseldi. Operasyonlarda aralarında İran’ın dini lideri Ali Khamenei’nin de bulunduğu 1.340’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tahran ise karşılık olarak İsrail’in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerine insansız hava aracı ve füze saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar can kayıplarına ve altyapı zararına yol açarken, küresel piyasalarda ve havacılık trafiğinde aksamalara neden oldu.