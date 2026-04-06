Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 bin yıllık Kybele heykeli ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait mermer Kybele heykelini yurt dışına kaçırılmak üzereyken ele geçirdi. Uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen teknik takip çerçevesinde harekete geçen ekipler, Anadolu’da bereketi simgeleyen ve M.S. 1-2. yüzyıla tarihlendirilen Kybele heykelini muhafaza altına aldı. Müze Müdürlüğü uzmanlarınca incelenen heykelin, Anadolu kökenli mermerden yapılmış nadide bir kültür varlığı olduğu tescillendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.