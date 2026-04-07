Üsküdar Belediyesine rüşvet operasyonu: 20 şüpheli gözaltında

İstanbul’un CHP’li Üsküdar Belediyesinde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin usulsüzlük ve rüşvet iddiaları kapsamında İstanbul ve Yalova’da 30 adrese operasyon düzenlendi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, belediyeye bağlı Kent A.Ş’nin paravan olarak kullanıldığı ve yapı ruhsatı sürecinde müteahhitlerden gayri yasal gelir elde edildiği iddiaları üzerine harekete geçildi.

Soruşturma kapsamında Kent A.Ş Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu dışında ruhsat süreçlerine dahil olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, operasyon kapsamında aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.