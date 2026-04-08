MGK'dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı

MGK’dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
MGK’dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, "Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürükleyerek küresel ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiş, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edileceği hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, toplantıda başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ele alındı. Bildiride, milli birlik ve beraberlik ile devletin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen operasyonlar hakkında Kurul üyelerine kapsamlı bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca toplantıda, son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmaların ele alındığı vurgulanan bildiride, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Çevremizde yaşanan savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ve terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulanmıştır. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürükleyerek küresel ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiş, vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edileceği hatırlatılmıştır. Bölgemizdeki savaş ve çatışmaların Irak'a etkileri ele alınmış, dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrar ve güvenlik ortamının muhafaza edilmesinin önemi vurgulanmıştır.”

İsrail'in işgal politikaları

"İsrail yönetiminin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria topraklarını gasp girişimlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif’in tarihi kimliği ile hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik eylemlerinin; barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtilmiştir" ifadesi kullanılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"İsrail yönetiminin işgal politikalarını Lübnan'a da teşmil etmesinin yeni insani trajedilere sebep olduğu vurgulanarak, hukuk dışı bu eylemler karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz teyit edilmiştir. Suriye’de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş; ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini pekiştirecek entegrasyon sürecine ilişkin mutabakatın tek devlet ve tek ordu temelinde hayata geçirilmesine matuf çabalara, kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde kararlılıkla destek verileceğinin altı çizilmiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri ele alınmış; saldırıların Karadeniz'e sıçramasına ve enerji güvenliğini tehdit eder hale gelmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, tüm taraflara itidalle hareket etme çağrısında bulunulmuştur.

Uluslararası güvenlik ortamını savaşlar ve çatışmalarla derinden sarsan tarihi bir süreçten geçildiği ifade edilmiş; anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini ilke haline getiren ülkemizin, bir istikrar adası hüviyetiyle, barışın tesisine yönelik samimi çabalarını müttefikleri ve dostları ile işbirliği içerisinde sürdüreceği vurgulanmıştır."

 

