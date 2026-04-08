GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu toplandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyeleriyle Ankara Hakimevi’nde bir araya geldi. Toplumdaki cezasızlık algısı ve çocuk adaleti konularında kritik açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, mevcut kavramlar ve cezaların yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Gürlek, çocuk suçluluğuyla mücadelede hem kavramsal hem de yasal değişiklikler sinyali vererek, toplumun genel beklentisine de dikkat çekti. 

Gürlek şu ifadeleri kullandı:" 'Suça sürüklenen çocuk' diyoruz, aslında bu kavramı da en baştan değiştirmemiz gerekecek. Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim."

Bakan Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, komisyondan gelecek raporun yol gösterici olacağını söyledi. Özellikle toplumda oluşan “cezasızlık algısı” konusunda teknik ekibiyle birlikte titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Gürlek şöyle devam etti: “Burada da sizden gelecek öneriler, teklifler, sizin çok değerli saha araştırmalarınız bunlarla ilgili düşündüğümüz maddeler var. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimizle birlikte bu cezaların özellikle biraz yetersiz olduğunu, toplumda cezasızlık algısı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda birlikte çalışmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizin sahadaki çalışmalarınız, sonuç raporunuzun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

“Önleme mekanizmalarının devreye geçmesi gerekiyor”

Adalet Bakanı Gürlek, suç işlenmeden önce çocuğun bu ortama nasıl sokulduğu konusuna dikkati çekerek, "Önleme mekanizmalarının da devreye geçmesi gerekiyor. Tabii bu önleme mekanizmalarının devreye geçmesi sadece Adalet Bakanlığının görevi değil, burada aile faktörü elbette belirleyici, çocuğun eğitim hayatı belirleyici, yetişmiş olduğu sosyal çevre belirleyici." dedi.

Bakan Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttükleri çalışmalara değinerek, “Adalet Bakanlığı suç işlendikten sonra göreve başlıyor. Burada çocuğu bu suç ortamına iten faktörlerin masaya yatırılması gerekiyor. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli ama bir taraftan da mağdur ailelerimiz var."  ifadelerini kullandı.

 “Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli”

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki toplantıya katılan mağdur ailelerin anlattıklarından çok etkilendiğini belirterek, suç politikasının dengelenmesi gerektiğine işaret etti. 

Konuyla ilgili bir an önce yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti:

“Hakim savcılara verilen takdir hakları biraz geniş. Gerekirse hakim, savcı arkadaşlarla sık sık bir araya gelerek, istişare toplantıları yapılarak bu konuda hassasiyeti dile getirmek gerekiyorsa bunu da söyleyelim. Kanun değişikliği yapılması gerekiyorsa kanun değişikliği. Önleyici ve caydırıcı tedbirler konusu da çok önemli. Burada üç bakanlığımızın birlikte çalışmasını çok kıymetli buluyorum.”

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.