Türkiye, 'önce insan', anlayışıyla her coğrafyada

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tıbbi malzeme ve cihazlarla donatılan yardım tırlarının İran’a doğru yola çıktığını açıkladı.



Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek yalnızca kendi vatandaşlarına değil, ihtiyaç duyan tüm coğrafyalara destek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

İnsanı yaşatmayı merkeze alan anlayışı vurgulayan Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce insan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz."