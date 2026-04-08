Meteoroloji uyardı: Nisan’da kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan verilere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Sıcaklıklar hızla düşecek

Haftalık rapora göre bugünden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege üzerinden giriş yapacak serin hava ve kuzeyli rüzgarlar, sıcaklıkları hızla düşürecek. İstanbul’da sıcaklıkların 10-16 dereceye, Ankara’da 7-10 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

Nisan ayında kar sürprizi

Yarın ve cuma günü soğuk hava, etkisini tüm yurtta hissettirecek. İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü İç Anadolu’nun doğusunda gece sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Hafta sonu ve yeni hafta hava durumu

Soğuk ve yağışlı sistem cumartesi ve pazar günleri de etkisini sürdürecek. Pazar günü Batı bölgelerde yağışların azalması bekleniyor. 13-14 Nisan’dan itibaren ise sıcaklıkların yeniden yükseliş trendine gireceği ve güneşli günlerin geri döneceği tahmin ediliyor.

Uyarılar ve önlemler

Ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar ve zirai don riski nedeniyle çiftçilerin ve ulaşımda aksamalar yaşayabilecek vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri önemle vurgulandı.