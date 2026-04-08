Küresel piyasalarda "ateşkes rallisi"

ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’da zirveye çıkan jeopolitik gerilim tarafların ateşkes konusunda anlaşmasıyla 6. haftada geriledi. Ateşkesin duyurulmasıyla varlık fiyatlarında dalgalanma öne çıkarken, pay piyasaları “ateşkes rallisi” ile değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a tanınan sürenin bitimine saatler kala, Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Müzakereler, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in öncülüğünde gerçekleşti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'daki askeri hedeflerini zaten gerçekleştirdiğini savunan ve İran'la "uzun vadeli" bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İran yönetimi, ABD ve İsrail ile savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistan’da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süresi içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişlerin İran ordusu ile koordineli şekilde sağlanacağını bildirdi.

Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 10'u aştı

Orta Doğu’daki çatışmaların sonlandırılması amacıyla ateşkese varılması ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişlerin mümkün olacağı açıklamalarının ardından petrol fiyatları sert şekilde geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10,5 düşüşle 92,2 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı yüzde 11,6 azalarak 89,9 dolardan işlem görüyor. Ateşkes haberleriyle enerji fiyatlarındaki geri çekilme beklentisi küresel enflasyon endişelerini hafifletirken, para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler güç kazandı.

Analistler, bugün ABD’de yayımlanacak Fed’in son toplantı tutanakları ile cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerinin yakından izlendiğini belirterek, bu gelişmelerin Fed’e dair beklentileri daha da netleştirebileceğini ifade etti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güçlü yükseldi

Dün ABD'de piyasalar kapandıktan sonra gelen ateşkes haberlerinin ardından ABD'de endeks vadeli kontratlar güne güçlü yükselişle başladı.

ABD’de endeks vadeli işlemlerinde Nasdaq 100 yüzde 3,2, S&P 500 yüzde 2,5 ve Dow Jones yüzde 2,3 artışla işlem görüyor. Ateşkes öncesinde ise Dow Jones yüzde 0,08, Nasdaq yüzde 0,10 değer kazanırken, S&P 500 yüzde 0,18 kayıpla günü tamamlamıştı.

Altın fiyatları, küresel enflasyon endişelerinin azalması ve merkez bankalarının yeniden gevşeme politikalarına yönelebileceği tahminleriyle yükseliş kaydetti. Ons altın yüzde 1,8 artışla 4.791 dolardan işlem görüyor.

Tahvil piyasalarında, Orta Doğu’daki ateşkes haberinin ardından alıcı ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,25’e gerilerken, dolar endeksi dün yüzde 1 azalarak 99 seviyesine inmiş ve yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 98,9 oldu.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı

Dün satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsaları, Orta Doğu’daki ateşkesin ardından bölgedeki endeks vadeli kontratlarıyla güne hızlı yükselişlerle başladı.

Enerji fiyatlarındaki sert düşüşler ve artan küresel risk iştahı, bölge piyasalarının açılışlarına da yansıdı. Vadeli işlemlerde Stoxx Europe 50 endeksi yüzde 5,6 artış kaydetti.

Bölgede enerji arzı ve fiyat gelişmeleri yakından izlenmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakıt arzını sürekli takip ettiklerini ve bunu üye ülkelerle yakın işbirliği içinde yürüttüklerini açıkladı.

Itkonen, Petrol Koordinasyon Grubu’nun bugün, Gaz Koordinasyon Grubu’nun ise yarın toplanacağını duyurdu.

Asya borsalarında ateşkes ralliyle fiyatlanıyor

Asya borsalarında, Orta Doğu’daki çatışmalara dair ateşkes haberlerinin ardından pozitif bir görünüm öne çıkarken, bölge piyasalarında sert yükselişler gözleniyor.

Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin ciddi şekilde aksaması ve artan petrol fiyatlarından en çok etkilenen Asya’da, ABD ve İran’ın ateşkeste uzlaşıya varmasının ardından risk iştahı güçlendi. Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından beri sert düşüşler yaşayan bölge endekslerinde rahatlama göze çarpıyor.

Bölgede mali gelişmeler de yakından izleniyor. Japonya parlamentosu, şubat ayında yapılan erken seçimler nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından 122,31 trilyon yen (yaklaşık 767 milyar dolar) tutarında rekor yıllık bütçeyi onayladı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bütçenin kabul edilmesinin ardından Orta Doğu’daki durumun etkisini öngörmenin veya ek bütçe hazırlamanın henüz erken olduğunu belirtti.

Merkez bankaları tarafında, Hindistan Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5,25 seviyesinde sabit tuttu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 7,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 12.921,56 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 15.174,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL dünü 44,6050’den tamamlarken, bankalararasıpiyasanın açılışında yüzde 0,1 düşüşle 44,5810’dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD’de Fed’in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.