GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan küresel barış için çok yönlü diplomasi seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat’ta ABD, İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından krizin bölgesel bir felakete dönüşmesini önlemek amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Gerginlik tırmanmadan önce de devreye giren Erdoğan, süreç boyunca dünya liderleriyle temaslarını artırarak Türkiye’nin diyalog ve itidal odaklı barış yaklaşımını uluslararası kamuoyuna aktardı.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı, yürüttüğü barış diplomasisinde İsrail’in saldırgan politikalarının küresel düzeyde tehdit oluşturduğunu vurgularken, İran’ın bölge ülkelerine yönelik misillemelerinin de doğru olmadığını ifade ederek sürecin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda krizin başlıca aktörleriyle doğrudan temas kuran Erdoğan, Donald Trump ile İran ve Körfez’deki son gelişmeleri ele alırken, Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede ise İran’a yönelik hukuka aykırı müdahaleleri ve Tahran yönetiminin komşu ülkelere yönelen hamlelerinin oluşturduğu riskleri değerlendirdi. 

Körfez hattında yoğun diplomasi trafiği 

Savaşın coğrafi olarak genişlemesini engellemek amacıyla Körfez hattında da yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Muhammed bin Selman ve Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu temaslarda çatışmaların hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Erdoğan, sorunların çözümünde en rasyonel ve etkili yolun diplomasi olduğunu vurguladı. Batı dünyası ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü katkıya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca Nato GenelSekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği temasında ise sürdürülebilir bir barış için diplomasiye alan açılmasının önemini ele aldı. Cumhurbaşkanı, diplomasi temaslarını Rusya’dan İspanya’ya, Pakistan’dan Endonezya’ya uzanan geniş bir çerçevede sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile savaşın kontrolden çıkmasını önlemek için atılabilecek adımları ele alırken, Pedro Sanchez ile İran’ın topyekun yıkımını hedef alan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu görüştü. 

Ayrıca Şahbaz Şerif, Enver İbrahim, İlham Aliyev, Kasım Cömert Tokayev ve Prabowo Subianto ile yaptığı görüşmelerde ise İslam dünyasının bu kriz karşısındaki tutumu ile barışa yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani, Volodimir Zelenskiy, Abdulfettah el-Burhan ve Heysem Bin Tarık ile de temaslarda bulunarak bölgenin daha önce benzeri yaşanmamış bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar, krizin Türkiye’ye olası yansımalarını en aza indirmek ve bölgede sükuneti sağlamak amacıyla teyakkuza geçerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.
 


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.