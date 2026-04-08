Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Erdoğan, 28 Şubat’tan bu yana devam eden ve bölgeyi sarsan 40 günlük süreç sonrası ilan edilen ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin diplomatik rolü ve bölgesel destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki yapıcı rolüne işaret ederek, barışın sağlanması için yürütülen diplomatik çabaları desteklediklerini vurguladı.

Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm odaklı girişimlerde Türkiye’nin desteğinin artarak devam edeceğini belirtti.