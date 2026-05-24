24 Mayıs 2026 Pazar
Netanyahu’dan İran açıklaması: “Nükleer tehdit ortadan kaldırılmalı”

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmelerde mutabakata varıldığını öne sürdü.

Editör
Yayınlama Tarihi:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile olası nükleer anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakereleri sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’la yapılacak herhangi bir nihai anlaşmanın “nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği” konusunda Trump ile aynı görüşte olduklarını ileri sürdü.

“Nükleer tesisler sökülmeli" iddiası

Netanyahu, olası anlaşmanın kapsamına ilişkin değerlendirmesinde, İran’ın nükleer tesislerinin tamamen sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gerektiğini iddia etti.

İsrail'in güvenliği 

Netanyahu ayrıca Trump’ın İsrail’in Lübnan dahil tüm bölgelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını vurguladığını savundu.

ABD ile ilişkilerin güçlü bir dönemden geçtiğini ileri süren Netanyahu, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

