24 Mayıs 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:04 Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile bir araya geldi
19:19 Netanyahu’dan İran açıklaması: “Nükleer tehdit ortadan kaldırılmalı”
18:29 DMM’den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı
18:04 CHP’de kriz trafiği: Sarı’dan “Genel merkezde çözüm” çağrısı
AjansHaber Gündem DMM’den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı

DMM’den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kurban Bayramı yaklaşırken dijital mecralarda sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanları ve ödeme dekontu dolandırıcılığı girişimlerinde artış yaşandığını bildirdi. Vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen işlemlerde dikkatli olması istendi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
DMM’den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden artan sahte kurban bağışı ve kurbanlık satış dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.

Sosyal medya kaynaklı sahte ilanlar

Açıklamada, dolandırıcıların sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin çok altında kurbanlık satış ilanları ve sahte bağış kampanyaları oluşturarak vatandaşları hedef aldığı ifade edildi.

Acele ödeme ve IBAN tuzakları

Vatandaşların acele ödeme talep eden, doğrulanmamış IBAN bilgileri kullanan ve yalnızca dijital iletişim üzerinden işlem yapan kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Dekont kontrolü uyarısı

Ödeme süreçlerinde yalnızca dekont görsellerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, paranın gerçekten banka hesabına geçip geçmediğinin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Şüpheli durumlarda bildirim çağrısı

Şüpheli işlem ve girişimlerle karşılaşılması halinde vatandaşların gecikmeden ilgili mercilere bildirimde bulunmaları gerektiği ifade edildi.

CHP’de kriz trafiği: Sarı’dan “Genel merkezde çözüm” çağrısı
CHP’de kriz trafiği: Sarı’dan “Genel merkezde çözüm” çağrısı
#Gündem / 24 Mayıs 2026
Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına güçlü kınama
Türkiye’den Pakistan’daki terör saldırısına güçlü kınama
#Gündem / 24 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
Kılıçdaroğlu cephesinden “görev başladı” mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Spor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Spor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi: Özgür Özel binayı terk etti, TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi’nde tahliye krizi: Özgür Özel binayı terk etti, TBMM’ye yürüyor
Yollarda bayram tatili yoğunluğu
Yollarda bayram tatili yoğunluğu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.