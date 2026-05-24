DMM’den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden artan sahte kurban bağışı ve kurbanlık satış dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları uyardı.
Sosyal medya kaynaklı sahte ilanlar
Açıklamada, dolandırıcıların sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin çok altında kurbanlık satış ilanları ve sahte bağış kampanyaları oluşturarak vatandaşları hedef aldığı ifade edildi.
Acele ödeme ve IBAN tuzakları
Vatandaşların acele ödeme talep eden, doğrulanmamış IBAN bilgileri kullanan ve yalnızca dijital iletişim üzerinden işlem yapan kişi ve hesaplara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Dekont kontrolü uyarısı
Ödeme süreçlerinde yalnızca dekont görsellerine itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, paranın gerçekten banka hesabına geçip geçmediğinin kontrol edilmesinin önemine dikkat çekildi.
Şüpheli durumlarda bildirim çağrısı
Şüpheli işlem ve girişimlerle karşılaşılması halinde vatandaşların gecikmeden ilgili mercilere bildirimde bulunmaları gerektiği ifade edildi.