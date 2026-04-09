MSB, Gürcistan’da düşen C-130 uçağına ilişkin son raporu yayınladı
CHP Ankara İl Başkanı Erkol gözaltına alındı
Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Pezeşkiyan’dan net mesaj: "Saldırıların karşılığı verilecek"
MGK’dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan küresel barış için çok yönlü diplomasi seferberliği
Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı: Göztepe 1- Galatasaray 3
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon yapıldı. Operasyonda Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 2 şüphelinin firari durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


 

MSB, Gürcistan’da düşen C-130 uçağına ilişkin son raporu yayınladı
MSB, Gürcistan’da düşen C-130 uçağına ilişkin son raporu yayınladı
#Gündem / 09 Nisan 2026
CHP Ankara İl Başkanı Erkol gözaltına alındı
CHP Ankara İl Başkanı Erkol gözaltına alındı
#Gündem / 09 Nisan 2026
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Türkiye’den İsrail’in Lübnan saldırılarına sert kınama
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Kentsel dönüşüm kredisi başvuruları başladı: 3 milyon liraya kadar destek
Gündem
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı
Gündem
Dünya Kupası öncesi Milli Eğitim Bakanlığından marş sürprizi
Dünya Kupası öncesi Milli Eğitim Bakanlığından marş sürprizi
Pezeşkiyan’dan net mesaj: "Saldırıların karşılığı verilecek"
Pezeşkiyan’dan net mesaj: "Saldırıların karşılığı verilecek"
MGK’dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı
MGK’dan terörle mücadele ve bölgesel krizlere karşı kararlılık mesajı
