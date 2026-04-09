MSB, Gürcistan’da düşen C-130 uçağına ilişkin son raporu yayınladı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağına dair incelemelerde hazırlanan son durum raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayınlama Tarihi:
Yayımlanan raporda, enkazdan alınan örneklerin analizinde patlayıcı madde kalıntısına rastlanmadığı bildirildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçuş veri kayıt cihazı kayıtları incelendiğinde; kaza anına kadar dijital veri

kayıtlarında uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçağın sistemlerinde her şeyin normal devam ettiği, bir aksaklık tespit edilmediği, olayın ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin uçak gövdesinden ayrılması nedeniyle FDR'a ait güç ve veri kablolarının kopması sonucu kaydın sonlandığı, dolayısıyla kayıt cihazında kazayı aydınlatacak ilave veriler bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, motor ve pervanelerin kaza anına kadar sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Pervane kopmasından kaynaklı uçak gövdesinin hasarlandığına dair bir durum tespit edilmemiştir. Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, içerden ve dışarıdan patlayıcı madde artığına rastlanılmamıştı.”


 

