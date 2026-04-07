Ünlü isimlere narkotik operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek” suçlamaları üzerine harekete geçildi.

Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, yapılan incelemeler ve gelen ihbarlar doğrultusunda suça karıştıkları değerlendirilen isimlere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencanhakkında yakalama işlemi uygulandı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli materyallere el konulurken, gözaltına alınan 9 kişinin adli süreci sürüyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.