AjansHaber Gündem 72 ilaçgeri ödeme listesinedaha dahil edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatIşıkhan, aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 69'u yerli üretim 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğiniaçıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla önemli bir adım attıklarını belirtti. 

Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik. 69'u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum."

Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan 6'sının kanser, 6'sının kronik immün trombositopenik purpura(ITP), 6'sının diyabet, 5'inin kolesterol, 3'ününmutiple skleroz (MS) ilacı olduğunu kaydetti.

