Bakan Gürlek’ten Özel’e tepki: “Yargı sürecini başlattık”



Adalet Bakanı Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Tazminat davası açtık”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tapu iddialarının hatırlatılması üzerine Gürlek, sürecin yargıya taşındığını belirtti.

Bakan Gürlek, “Onunla ilgili yargı süreci başladı. Hem manevi tazminat davası açtık hem de suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme tapu kayıtlarını getirecektir. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum.” dedi.

Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Paketin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine sunulduğunu belirten Gürlek, sürecin ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını söyledi.

İnfaz düzenlemesi yok

Paketin içeriğine ilişkin sorulara da değinen Gürlek, infazla ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını ifade etti.

Gürlek, IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme olup olmadığına dair soruya ise “Onunla ilgili var. 145’inci maddede bir düzenleme yapıyoruz.” yanıtını verdi.